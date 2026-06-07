Brighton bekräftar: Har nobbat två bud på Van Hecke

Tottenham jagar Jan Paul van Hecke.

Nu bekräftar Brightons vd Paul Barber att klubben har avvisat två bud på mittbacken.

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Jan Paul van Hecke fortsätter att omges av flyttrykten. Tottenham Hotspur har den senaste tiden pekats ut som en av klubbarna som vill värva Brighton-mittbacken.

Nu bekräftar Brightons vd Paul Barber att Londonklubben fått två bud nobbade.

– Ja, vi har avvisat ett bud från Tottenham under den senaste veckan eller så, faktiskt två bud, säger Barber till talkSPORT.

Den 25-årige nederländaren har kontrakt med Brighton till sommaren 2027 och uppges även vara intressant för flera andra storklubbar.

– Intresse har funnits ett tag, det kommer från flera håll, säger Barber.