Brighton bekräftar: Har nobbat två bud på Van Hecke
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Tottenham jagar Jan Paul van Hecke.
Nu bekräftar Brightons vd Paul Barber att klubben har avvisat två bud på mittbacken.
Jan Paul van Hecke fortsätter att omges av flyttrykten. Tottenham Hotspur har den senaste tiden pekats ut som en av klubbarna som vill värva Brighton-mittbacken.
Nu bekräftar Brightons vd Paul Barber att Londonklubben fått två bud nobbade.
– Ja, vi har avvisat ett bud från Tottenham under den senaste veckan eller så, faktiskt två bud, säger Barber till talkSPORT.
Den 25-årige nederländaren har kontrakt med Brighton till sommaren 2027 och uppges även vara intressant för flera andra storklubbar.
– Intresse har funnits ett tag, det kommer från flera håll, säger Barber.
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