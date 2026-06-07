Norge kritiseras – kryssade mot Marocko i VM-genrepet

Norge fick en tuff start mot Marocko i den sista träningsmatchen före VM.

I halvtid var de rejält kritiserade i norska medier.

Men i slutet lyckades Ødegaard kvittera till 1–1.

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Norge fick en tuff genomkörare i sitt sista VM-genrep mot Marocko. Under den första halvleken skapade marockanerna flera klara målchanser och tog ledningen redan efter åtta minuter genom Brahim Díaz.

Insatsen fick hård kritik i norska medier.

– Det här är en brutal väckarklocka. Det här är toppnivå, ett av outsider-lagen i detta VM. Vi sover på jobbet och blir överkörda av aggressiva marockaner, säger Dagbladets expert Bernt Hulsker.

Norge hade inledningsvis stora problem med motståndarnas intensitet och omställningsspel. Alexander Sørloth trodde sig ha kvitterat efter 17 minuter, men målet dömdes bort efter en frispark i situationen före.

Marocko skapade flera farliga chanser under den första halvleken och var nära att utöka sin ledning vid flera tillfällen. Norges bästa möjlighet före paus kom genom Antonio Nusa, vars avslut räddades av Yassine Bounou.



I den andra halvleken fortsatte Norge att jaga en kvittering. Erling Haaland byttes ut i den 72 minuten och kort därefter kom utdelningen.

I den 75 minuten dribblade Oscar Bobb sig fram på högerkanten och spelade fram Martin Ødegaard, som säkert placerade in 1–1.

Matchen slutade därmed oavgjort i Norges sista VM-genrep.



Startelvor:

Norge: Nyland – Møller Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson – Nusa, Aursnes, Berge, Ødegaard – Sørloth, Haaland.

Marocko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi – Saibari, Diaz, Ezzalzouli.