AIK:s bakslag inför derbyt – Helm och Edh saknas i truppen

AIK har släppt sin trupp inför derbyt mot Hammarby.

Då kommer beskedet att flera namn missar matcher.

Foto: Bildbyrån

AIK får klara sig utan flera namn i derbyt mot Hammarby. Tränaren Mikkjal Thomassen meddelade tidigare i veckan att Eskil Edh troligen skulle missa matchen och nu står det klart att backen är skadad och inte kommer till spel.

Samtidigt höll Thomassen länge tyst om en annan osäkerhet, som nu visat sig gälla Adrian Helm. Nyförvärvet tränade vid sidan av laget under veckan och finns inte heller med i truppen. Helm väntar fortfarande på sin allsvenska debut efter flytten i somras.

På plussidan för AIK återvänder däremot Mads Thychosen, Sotirios Papagiannopoulos och Filip Benkovic till derbytruppen, trots att Benkovic nyligen stod utanför den kollektiva träningen.

AIK:s frånvarolista: Victor Andersson (skadad), Dino Beširović (avstängd), Bersant Celina (avstängd). Eskil Edh (skadad), Martin Ellingsen (skadad), Adrian Helm (skadad), Thomas Isherwood (avstängd), Linus Järeteg (ej uttagen), Charlie Pavey (ej uttagen), Andreas Redkin (skadad), Tinde Teribe (ej uttagen).