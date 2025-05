AIK:s besked om Benković – ljumskproblem som stör

Filip Benković ströks ur AIK:s startelva strax innan avspark mot Djurgården.

Nu kommer Gnaget med besked om mittbacken.

AIK meddelar att det är ljumsken som Benkovic har problem med.

Filip Benković var tilltänkt att starta i förra helgens derby mot Djurgården, men strax innan avspark fick mittbacken kasta in handduken.

AIK meddelar nu att det är ljumskproblem som stör mittbacken.

”Fick en känning i ljumsken under en träning på Karlberg vecka 18 och testades sedan under uppvärmningen i bortamatchen mot Djurgårdens IF den 4 maj 2025, men behövde lämna återbud. Gör nu rehab i gym”, skriver AIK via sin hemsida.

När 27-åringen är tillgänglig för spel igen framgår inte.

AIK Fotbolls medicinska team går igenom herrlagets truppstatus för vecka 19. https://t.co/NY7ejndBq1 — AIK Fotboll (@AIKfotboll) May 7, 2025