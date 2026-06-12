Tyska supertalangen om skadan: ”En ganska stor chock”

Lennart Karl är en av Tysklands största talanger.

För en dryg vecka sedan råkade han dock ut för en skada – som håller honom borta från VM.

– Skadan inträffade när jag sköt mot mål, jag kände det direkt, säger han enligt Bild.

Foto: Bildbyrån

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Det var under förra veckan som mardrömmen var framme.

En av den tyska fotbollens största talanger på länge, Lennart Karl, råkade ut för en skada och kommer därför att missa hela sommarens VM.

Kring 18-åringens skada sade nationens förbundskapten Julian Nagelsmann följande:

– Jag tycker otroligt synd om ”Lenny”. Med hans sorglösa attityd, hans spelkänsla, hans snabbhet och hans personlighet passade han perfekt in i laget, sade han i ett pressmeddelande.

I dag har också Karl själv uttalat sig om käftsmällen.

– Skadan inträffade när jag sköt mot mål, jag kände det direkt. Det var en ganska stor chock för mig, eftersom jag hade så höga förhoppningar och var i bra form, säger Bayern München-spelaren enligt Bild och fortsätter:

– Att få spela i VM hade varit en absolut dröm för mig. Tyvärr har den här skadan nu kommit i vägen – jag måste acceptera det och blicka framåt.

I Karls ställe kallades Assan Ouédraogo, till vardags i RB Leipzig, in. Tyskland inleder sitt spel i VM med att möte Curaçao klockan 19.00 på söndag.