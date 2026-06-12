Officiellt: Damien Duff återvänder till Premier League

Damien Duff tillbringade många år som spelare i Premier League.

Nu är han tillbaka, men som tränare.

Detta då Brentford har anställt honom som ny assisterande tränare.

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Han spelade i klubbar som Blackburn Rovers, Chelsea, Fulham och Newcastle.

Sedan säsongen 2015 har Damien Duff sadlat om till tränare.

Under fredagen står det också klart att 47-åringen återvänder till Premier League – då han har skrivit på för Brentford. Där kommer han att vara assisterande tränare till Keith Andrews.

– Jag har känt Damien länge. Jag har följt honom noga under hela hans tränarkarriär. Vi har gått kurser tillsammans och arbetat tillsammans som tränare i det irländska landslaget, säger Andrews i ett uttalande.

Under de senaste fyra åren har Duff arbetat som tränare för irländska Shelbourne.