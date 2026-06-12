The Athletic: Brighton har lagt ett bud på 19-åring

Brighton vill värva ytterligare spelare inför nästa säsong.

Nu har dem Tottenham-mittbacken Luka Vuskovic, 19, på radarn.

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Brighton & Hove Albion vill förstärka truppen inför kommande säsong.

Nu blickar laget mot konkurenterna Tottenham. Enligt uppgifter från The Athletic vill Brighton värva Tottenhams mittback Luka Vuskovic. 19-åringen har under säsongen varit på lån i Hamburg där han står noterad för sex mål och en assist.

19-åringen har kontrakt med Tottenham till sommaren 2030 och The Sun rapporteade nyligen att Londonklubben kan tänka sig att ge 19-åringen en rejäl löneökning för att få behålla honom ytterligare.