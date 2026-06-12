Officiellt: Fenger klar för Hoffenheim

Martine Fenger har lämnat FC Barcelona.

Nu skriver norskan på för Hoffenheim.

Kontraktet sträcker sig över 2028.

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Barcelona och Martine Fenger har gått skilda vägar.

19-åringen anslöt till Barcelonas B-lag sommaren 2025 och blev i november uppflyttas till A-laget.

I förra veckan stod det klart att anfallaren som är född 2006 lämnar Barcelona men ingen ny klubb var presenterad. Nu står det klar till 19-åringen flyttar till Tyskland och Frauen Bundesliga.

Hoffenheim och Fenger har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2028 och flytten beror delvis mycket på att Fenger söker mer speltid.