AIK:s glädjebesked – Abdihakim Ali nära comeback

För nära ett år sedan skadade Abdihakim Ali sin fot i derbyt mot Djurgården.

Nu meddelar AIK att mittfältaren åter är i full träning.

Det efter blott sex sekunder i derbyt mot Djurgården den 21 april 2024 som Abdihakim Ali, 23, landade fel på sin ena fot och syntes göra illa sin hälsena.



Mittfältaren tvingades då till byte och AIK kommunicerade sedan att 23-åringen tvingades till operation med medföljande rehab under lång tid.



Idag har det snart gått ett år sedan Alis tuffa skada – men nu kan han snart vara tillbaka på matchplanen.



Under onsdagen meddelar nämligen ”Gnaget” att Abdihakim Ali åter är i full träning – efter att tidigare ha deltagit i vissa gemensamma övningar och gjort rehab i gymmet.



När en allsvensk comeback kan bli aktuell återstår att se.



Abdihakim Ali står noterad för spel i 18 tävlingsmatcher för AIK i vilka han har gjort totalt två mål. Hans kontrakt med klubben sträcker sig till slutet av 2026.



Hela AIK:s truppstatus-rapport:



Danilo Al-Saed:

Skadade vänster knä i träningsmatchen mot FC Nordsjälland den 7 februari 2025 och gjorde tio dagar senare ett ingrepp. Den 6 mars gjordes ett nytt ingrepp. Gör nu rehab i gym.



Abdihakim Ali:

Skadade höger fot i hemmamatchen mot Djurgården den 21 april 2024 och gjorde ett par dagar senare ett ingrepp. Gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Taha Ayari:

Skadade korsbandet i vänster knä under ett träningspass på Karlberg den 19 september 2024 och gjorde strax därefter ett ingrepp i knät. Gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Eskil Edh:

Ådrog sig en stressfraktur i ryggen under slutet av säsongen 2024. Gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Martin Ellingsen:

Skadade höger fot i bortamatchen mot Kalmar FF den 3 mars 2024. Opererades vecka 9 och gör nu rehab i gym.



William Hofvander:

Skadade vänster fot under ett träningspass den 27 januari 2025 och opererades i början av februari. Gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.



Kalle Joelsson:

Åter i full träning.



Andreas Redkin:

Skadade korsbandet i vänster knä i hemmamatchen mot IFK Norrköping FK den 6 april 2025. En operation kommer göras inom kort och därefter följer en längre tids rehabilitering.



Benjamin Tiedemann:

Skadade ljumsken den 18 februari 2025. Opererades vecka 9 och gör nu rehab i gym och fotboll på planen enligt upplagt schema – är inte med i samtliga gemensamma övningar.