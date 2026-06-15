Spanska beskedet – Yamal skadefri: ”Bästa beskedet”
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Spanien kliver in i VM i kväll.
I går kom spanska förbundskaptenen Luis de la Fuente med ett glatt besked.
Stjärnan Lamine Yamal är skadefri.
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Kl 18:00 i kväll ska Spanien spela VM-premiär mot Kap Verde.
Under gårdagens pressträff kom den spanska förbundskaptenen Luis de la Fuente med ett glädjande besked inför premiär.
Supertalangen Lamine Yamal är skadefri.
– Lamine är i perfekt skick, säger förbundskaptenen på en presskonferens.
Han fortsätter:
– Vissa kanske inte kan spela varje minut av matchen, men jag vill betona att den bästa nyheten är att alla spelare är tillgängliga, säger de la Fuente.
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