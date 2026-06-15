Svenska duon skrev historia i VM: ”Visste inte”

Lucas Bergvall och Mattias Svanberg skrev in sig i VM:s historieböcker.

En som den yngsta svenske VM-spelare och en som snabbaste inhoppare att göra mål.

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Sverige vann sin VM-premiär mot Tunisien med hela 5–1 och nu leder Blågult gruppen och har satt sig i en fin position för avancemang.

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Två av Sveriges inbytta spelare skrev också VM-historia. Lucas Bergvall, som stod för en assist, blev den yngsta svensk att spela VM någonsin. Det var dock inget han hade koll på när han blev inbytt.

– Det sjukaste är att jag inte visste det innan matchen och fick höra det efter, säger Bergvall till SVT.

Även Mattias Svanberg skrev historia som den snabbaste inhopparen att göra mål i ett VM någonsin. Han behövde bara några sekunder innan han dundrade in 4–1 till Sverige.