JUST NU: Sirius tar ledningen – nyförvärvets första mål

Sirius ställs mot Mjällby på Strandvallen.

Matchen pågår.

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Den allsvenska säsongen 2025 kommer minnas med välbehag av samtliga Mjällby-supportar. 2026, desto mindre.

Med halva serien spelad ligger de regerande mästarna endast fyra poäng över kvalstrecket mdf en match mindre spelad än sina närmaste konkurrenter. Nu väntar tuffast mjöliga motstånd i form av de suveräna serieledarna Sirius.

Karl Marius Aksum väljer att starta med samma uppställning som förlorade mot Slovan Bratislava i Champions League.kvalet tidigare i veckan.

Sirius gör två förändringar från sin senaste match, där man kryssade hemma mot Brommapojkarna. Nyförvärvet Otso Liimatta tar plats i elvan precis som Noel Milleskog. Anfallaren gör därmed sin första start för Sirius sedan september förra året, då man förlorade med 8–2 borta mot Djurgården.

Efter lite mer än fem minuter tog Sirius ledningen. Isak Bjerkebo bröt in från vänster och hittade Otso Littmatta i straffområdet. Nyförvärvet styrde därmed in sitt första mål för Uppsalalaget.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Mjällby

Robin Wallinder – Abdullah Iqbal, Ludvig Svanberg, Tom Pettersson – Villiam Granath, Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Ian Hoffmann – Jeppe Kjær, Jacob Bergström, Aki Samuelsen

Sirius

David Celic – Henrik Rönnlöf Castegren, Mohamed Soumah, Tobias Anker, Oscar Krusnell – Marcus Lindberg, Melker Heier – Otso Liimatta, Victor Svensson, Isak Bjerkebo – Noel Milleskog