Jusef Erabi målskytt för andra matchen i rad

Jusef Erabi har fått en bra start på livet i England.

Svensken har gjort två mål på två matcher för Preston North End.

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Jusef Erabi fick det aldrig att lossna i belgiska Genk och under sommaren lånades han ut till Championship-klubben Preston North End.

På de brittiska öarna har det börjat kanon. Anfallaren svarade för en sen kvittering mot Huddersfield Town i ligacupen för lite mindre än en vecka sedan. I samband med ligapremiären mot Bolton Wanderers slog han till igen.

Erabi började på bänken och fick hoppa in efter dryga timmen i ett 2–0-underläge. I den 86:e minuten tryckte svensken in reduceringen, men kunde inte röda en poäng för Preston.

”En gammaldags måltjuv till anfallare, alltid på rätt plats. Väldigt bra på huvudet”, lyder bedömningen från lokaltidningen Lancashire Evening Post som belönar Erabi med en sjua i betyg.

Lånet hos Preston North End sträcker sig över hela säsongen.



