Uppgifter: Dennis Hadžikadunić klar för Hajduk Split

Dennis Hadžikadunić fortsätter karriären i Kroatien.

Enligt Aftonbladet är mittbacken klar för Hajduk Split.

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Den svensk-bosniska försvararen har varit utlånad till Serie B-klubben Sampdoria den senaste säsongen. Nu flyttar han över det adriatiska havet till Kroatien.

Aftonbladet uppger att 28-åringens nästa klubbades blir Hajduk Split.

Dennis Hadžikadunić har tillhört ryska Rostov sedan 2018 men majoriteten av tiden hart spenderats på lån. Innan Sampdoria hade mittbacken tillhöriga sejourer i Hamburger SV, Mallorca och sin tidigare klubb Malmö FF.

Kontraktet med Rostov löper ut under sommaren och mittbacken förväntad skriva på för Hajduk permenent.

Hadžikadunić spelade sammanlagt 37 ungdomslandskamper för Sverige innan han valde att representera Bosnien & Herzegovina. Där har mittbacken noterats för 33 matcher och han fanns även med i den bosniska VM-truppen senast.