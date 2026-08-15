Nyförvärvet tvåmålskytt – tvingas bryta

Otso Liitmata svarade för två mål i sin startdebut för Sirius.

Sedan tvingades han kliva av på grund av en skada.

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För drygt en vecka sedan blev Otso Liimata klar för Sirius. I samband med bortamötet mot Mjällby fick finländaren starta för första gången för sin nya klubb.

Till en början blev det en drömmatch för yttern. Efter 23 minuter ledde Sirius med 2–0 och Liimata hade stått för båda målen.

Men kort efter att mål nummer två rullats in satte sig finländaren ner. Det stod snabbt klart att Matchen var över för hans del och August Ljungberg fick hoppas in för Sirius.

Matchen pågår