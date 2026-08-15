Mjällby vände mot Sirius – första förlusten för säsongen

Det dröjde 17 omgångar.

Sedan kom säsongens första förlust för Sirius.

Detta efter en mäktig upphämtning av Mjällby.

Foto: Bildbyrån

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Efter lite mer än fem minuter tog Sirius ledningen. Isak Bjerkebo bröt in från vänster och hittade Otso Liimatta i straffområdet. Nyförvärvet styrde därmed in sitt första mål för Uppsalalaget.

När klockan passerat 23 minuter höll sig Liimatta fram igen. Mjällby-backen Ludvig Svanberg missade att nicka bollen hem till Robin Wallinder och istället kunde finländaren sno bollen och sätta matchens andra mål.

– Det är bara mitt fel. Man gör misstag i fotboll, det är sånt som händer. Jag tycker personligen att jag inte gör det tillräckligt bra, säger mittbacken till TV4 i paus.

Mjällby gjorde det igen

Efter målet satte sig Liimata ner i gräset och det stod snabbt klart att matchen var över för hans del. August Ljungberg fick hoppa in i finländarens ställe. Drygt tio minuter senare utökade gästerna till 3–0 genom Isak Bjerkebo, som gjorde sitt trettonde mål för säsongen.

Mjällby svarade för tre byten i paus, en av inhopparna skulle skapa lite nerv i matchen. Efter knappt en minut hölls sig Olle Lindberg framme och satte reduceringen bakom David Celic. Tio minuter senare reducerade hemmalaget igen när Jacob Bergström tog vare på slarv i Sirius-försvaret.

Med kvarten kvar fullbordade Mjällby upphämtningen. Aki Smauelsen slog en längre boll som Sirius-försvaret inte lyckades få undan. Jacob Bergström tog återigen vare på misstaget och placerade in 3–3.

Men de regerande mästarna var inte klara där. I den 87:e minuten tryckte Olle Lindberg in sitt andra mål i matchen och säkrade en mäktig seger för Blekingelaget.

Sirius tappade därmed en 3–0-ledning mot Mjällby för andra gängen den här säsongen, samtidigt som man förlorade sin första match för året.

Lagens startelvor

Mjällby

Robin Wallinder – Abdullah Iqbal, Ludvig Svanberg, Tom Pettersson – Villiam Granath, Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Ian Hoffmann – Jeppe Kjær, Jacob Bergström, Aki Samuelsen

Sirius

David Celic – Henrik Rönnlöf Castegren, Mohamed Soumah, Tobias Anker, Oscar Krusnell – Marcus Lindberg, Melker Heier – Otso Liimatta, Victor Svensson, Isak Bjerkebo – Noel Milleskog