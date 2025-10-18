AIK:s mardrömssvit – inte hänt på nästan 2000 dagar

Stockholmsderby på 3 Arena mellan Hammarby och AIK i morgon.

Det är inget som är att föredra för ett Gnaget i jakt på en Europaplats.

Faktum är att AIK inte slagit Bajen på bortaplan på nästan 2000 dagar.

Foto: Bildbyrån

Stockholmsderby på 3 Arena i morgon och det är en hel del som står på spel.

Guldet kan säkras för Mjällby, samtidigt som Bajen vill behålla sitt försprång mot de andra lagen i kampen om Europaplatser, en kamp där AIK hoppas ta tillbaka mark efter ett par svagare resultat den senaste tiden.

Tittar vi historiskt för AIK mot Hammarby på 3 Arena (eller Tele2) så bör dock Solnaklubben inte ha allt för mycket att hämta egentligen.

Faktum är att det är 1945 dagar (1946 när matchen spelas imorgon) sedan AIK senaste vann ett möte med Hammarby på den arenan.

Senaste segern kom sommaren 2020 då Bilal Hussein och Sebastian Larsson stod för varsin fullträff inom loppet av ett par minuter, men sedan dess har resultatraden borta mot Hammarby varit dyster för AIK.

2021:

7 mars, Svenska cupen, 3–2 till Hammarby.

17 september, allsvenskan, 1–0 till Hammarby.

2022:

15 maj, allsvenskan, 3–3 och delad pott.

2023:

13 mars, Svenska cupen, 2–1 Hammarby.

3 september, allsvenskan, 4–2 Hammarby.

2024:

19 maj, allsvenskan 2–1, Hammarby.

Sex försök sedan senaste segern och endast ett resultat som inte varit förlust. Historiskt mot Hammarby ser det minst sagt dystert ut för AIK inför morgondagens derby, men Gnaget har ju samtidigt också goda minnen från arenan sett till mötena med Djurgården. Under samma tidsperiod mot tvillingrivalen så har man tre vinster, ett kryss och en förlust på bortaplan.

Hur det kommer att gå i morgon återstår att se, men sett till de senaste årens drabbningar och även med formen i dagsläget känns det på förhand inte som att allt för mycket talar för AIK.