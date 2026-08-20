AIK:s nya smäll – nyförvärvet skadad

AIK kämpar med flera skador i truppen.

Nu har laget drabbats av ytterligare ett bakslag.

Nyförvärvet Diogo Tomas är skadad.

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AIK har haft en skadeskjuten trupp sedan återstarten på allsvenskan i somras. Nu väntar kvalmatch mot Piteå IF för en plats i gruppspelet i svenska cupen.

När ”Gnaget” presenterade sin trupp stod det klart att de drabbats av ytterligare en skadesmäll. Det är nyförvärvet Diogo Tomas som missar matchen på grund av skada.

Utöver den nye mittbacken saknas även Taha Ayari, Ibrahim Cissé, Eskil Edh, Martin Ellingsen, Axel Kouame, Fredrik Nissen, Sotirios Papagiannopoulos, Andreas Redkin, Mads Thychosen och Stanley Wilson på grund av skada.

AIK:s cupmatch mot Piteå startar 18.30 under torsdagen.