Svenskfest när Man United och Liverpool möts i WSL
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Det vankas derby i Women’s Super League under lördagen när Manchester United tar emot Liverpool.
Båda lagen kliver ut med tre svenskor var från start.
Matchen har avspark klockan 14.30.
Hela fem svenska spelare finns med från start i stormötet mellan Manchester United och Liverpool i Women’s Super League.
Den svenska trion Anna Sandberg, Hanna Lundkvist och Julia Zigiotti Olme tar alla plats i Manchester Uniteds startelva, med Monica Jusu Bah redo för ett inhopp från bänken.
För gästande Liverpool startar Alice Bergström, Beata Olsson och Cornelia Kapocs.
Matchen har avspark klockan 14.30.
Startelvorna:
Manchester United:
Tullis-Joyce – Lundkvist, Le Tissier, Janssen, Sandberg – Zigiotti Olme, Miyazawa – Park, Toone, Medina – Terland.
Liverpool:
Keating – Kerr, Clark, Fisk, Barnabé – Nagano – Bergström, Kapocs, Ramos, MacLean – Olsson.
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