Svenskfest när Man United och Liverpool möts i WSL

Det vankas derby i Women’s Super League under lördagen när Manchester United tar emot Liverpool.

Båda lagen kliver ut med tre svenskor var från start.

Matchen har avspark klockan 14.30.

Foto: Bildbyrån

Hela fem svenska spelare finns med från start i stormötet mellan Manchester United och Liverpool i Women’s Super League.

Den svenska trion Anna Sandberg, Hanna Lundkvist och Julia Zigiotti Olme tar alla plats i Manchester Uniteds startelva, med Monica Jusu Bah redo för ett inhopp från bänken.

För gästande Liverpool startar Alice Bergström, Beata Olsson och Cornelia Kapocs.

Matchen har avspark klockan 14.30.

Startelvorna:

Manchester United:

Tullis-Joyce – Lundkvist, Le Tissier, Janssen, Sandberg – Zigiotti Olme, Miyazawa – Park, Toone, Medina – Terland.

Liverpool:

Keating – Kerr, Clark, Fisk, Barnabé – Nagano – Bergström, Kapocs, Ramos, MacLean – Olsson.