Uppgifter: Juventus vill värva stjärnduon

Juventus planerar en storstädning i truppen.

Nu rapporterar italienska uppgifter att storklubben har två holländska stjärnor i siktet.

Spelarna i fråga är Virgil van Dijk och Brian Brobbey.

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Juventus har under en längre tid haft svårt att nå upp till sin vanliga höga nivå, och nu laddar ”Juve” för att bygga nytt. Enligt italienska La Gazzetta dello Sport fanns representanter från Turinklubben på plats på Johan Cruyff Arena när Nederländerna kryssade mot Tyskland (1–1) i Nations League för att speja på försvarsduon bestående av Virgil van Dijk och Denzel Dumfries.

Backklippan Virgil van Dijk ses som ett alternativ till nästa sommar, då hans kontrakt med Liverpool löper ut.

När det gäller Brian Brobbey uppges Juventus fortsätta hålla anfallaren under noggrann uppsikt. 24-åringen står under kontrakt med Sunderland till 2029 och värderas till runt 40 miljoner euro, cirka 450 miljoner kronor. La Gazzetta dello Sport uppger dock att Juventus har en ”utmärkt relation” med Brobbeys representanter, vilket ska göra en affär mycket möjlig.

Samtidigt ser mittfältaren Teun Koopmeiners ut att göra sina sista månader i Turin. Den vänsterfotade holländaren har lite speltid i sikte och Juventus vill göra sig av med honom redan i det kommande januari-fönstret.