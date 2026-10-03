JUST NU: Svensk matchhjälte i derbyt: Zigiotti sänkte Liverpool med läcker chipp

Det vankades svenskfest och derby i Women’s Super League under lördagen när Manchester United tog emot Liverpool.

Hela sex svenska spelare fanns med från start, och en av dem klev fram som matchhjälte.

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Redan i den sjätte minuten slog Julia Zigiotti Olme till. Efter ett misslyckat ingripande från Liverpools målvakt Khiara Keating var den svenska mittfältaren påpassligt framme och chippade snyggt in ledningsmålet för hemmalaget från distans utanför straffområdet.

Det tidiga målet visade sig blir matchens enda och avgjorde hela derbyt på Progress with Unity Stadium.

Matchen präglades i övrigt av en tung svensk närvaro. Utöver matchhjälten Zigiotti mönstrade Manchester United även Anna Sandberg och Hanna Lundkvist från start, medan Liverpool klev ut med Alice Bergström, Cornelia Kapocs och Beata Olsson i sin uppställning.

På Uniteds bänk satt även Monica Jusu Bah, men anfallaren blev kvar utan speltid.

Segern innebär att Manchester United kliver upp på samma poäng (7 poäng) som Liverpool efter fem spelade omgångar. United ligger nu sexa i tabellen, placeringen bakom femman Liverpool på sämre målskillnad.