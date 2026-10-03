Uppgifter: Milan jagar svenske landslagsstjärnan – som Modrics ersättare

Yasin Ayari har vuxit ut till en nyckelspelare i både Brighton Hove & Albion och landslaget.

Nu uppges den italienska storklubben AC Milan jaga 22-åringen som drömvärvningen att ta över efter Luka Modric.

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AC Milan har börjat planera för framtidens mittfält. Med Luka Modric närmare slutet på karriären, Ruben Loftus-Cheek ryktas bort och Ardon Jashari som ännu inte övertygat helt, letar ”Rossoneri” efter sin nästa spelfördelare.

Enligt uppgifter från italienska Tuttosport har den svenske mittfältaren Yasin Ayari seglat upp som storklubbens absoluta drömmål.

Följt svensken i två år

Milan är dock inte nya på bollen. Den italienska giganten ska ha följt Ayari sedan våren 2025 då dåvarande scoutchefen Geoffrey Moncada satte upp den tidigare AIK-talangen högt på önskelistan. Efter ett starkt VM-slutspel med Sverige och övertygande spel i Brighton har svenskens aktier stigit rejält.

Förra säsongen noterades 22-åringen för 32 matcher, fyra mål och tre assist i Premier League. Den här säsongen har han redan skickat in två mål för klubb- och landslag.

Milans intresse grundar sig i Ayaris enorma mångsidighet, då han kan täcka allt från en städande defensiv mittfältsroll och spelfördelare till en mer offensiv spets. Hans tvåvägsspel, arbetskapacitet, passningsfot och tunga distansskott gör honom till den perfekta pusselbiten för Milans lagbygge.

Prislapp: Över 450 miljoner

En värvning blir dock allt annat än billig. Ayaris kontrakt med Brighton sträcker sig till 2027, där den engelska klubben har en option att förlänga till 2028. Enligt Tuttosport värderas svensken till drygt 40 miljoner euro, motsvarande cirka 450 miljoner krono.

Dessutom väntas hård konkurrens om 22-åringens namnteckning. Flera europeiska storklubbar följer Ayari, däribland ligakonkurrenten Roma,