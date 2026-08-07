Skandalscener i Norrlandsderbyt – planen fattade eld

Mötet mellan Östersunds FK och GIF Sundsvall tvingades avbrytas.

Detta med anledning av inkastade bengaler från bortaklacken.

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Östersunds FK ledde med 1–0 mot Gif Sundsvall efter mål av Jabir Abdihakim Ali. Med bara minuter kvar av ordinarie tid utbröt kaosscener på Jämtkraft Arena.

Den gästande Sundsvall-klacken kastade in ett par pyrotekniska pjäser på planen. Det orsakade en mindre brand på konstgräset precis utanför den ena långlinjen.

Matchen avbröts i några minuter innan den återupptogs.

Resultatet stod dig och ÖFK har alltjämt häng på topplatserna i superettan. Laget ligger en poäng bakom tvåan Varbergs BoIS med en match mindre spelad.

Desto tyngre ser det ut för GIF Sundsvall. Förlusten var lagets sjunde raka nederlag och efter 18 spelade matcher ligger man sist i tabellen. Det skiljer sex poäng upp till kvalplats och ytterligare fem till säker mark.