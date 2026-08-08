Telegraph: Uefa betalade Infantinos påstådda älskarinna miljonbelopp

Det stormar kring Gianni Infantino.

Nu kommer uppgifter från The Telegraph om att Uefa betalade miljonbelopp till Infantinos misstänka älskarinna.

Gianni Infantino, FIFA-president. Foto: Alamy

Gianni Infantino är allt mer ifrågasatt som Fifa-president.

Efter flera kontroverser genom åren har nu förslaget om att sälja rättigheterna till framtida VM fått bägaren att rinna över. Samtidigt kommer nya uppgifter om en skandal från Infantino tid inom Uefa.

Enligt brittiska The Telegraph ska Infantino, under sin tid som generalsekreterare för det europeiska fotbollsförbundet, ha haft en affär med en Uefa-anställd.

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Kvinnan ska enligt tidningen ha befordrats flera gånger under sin tid inom organisationen och samtidigt fått höjd lön. Uppgifterna gör gällande att dåvarande Uefa-presidenten Michel Platini senare konfronterade Infantino om relationen.

Efter konfrontationen ska kvinnan ha lämnat Uefa.

”Förnekar fullt till anklagelserna”

Infantino, som är gift och har fyra barn, arbetade inom Uefa mellan 2000 och 2016. Därefter lämnade han förbundet för Fifa, där han samma år valdes till president.

– Fifa-presidenten Gianni Infantino förnekar kraftfullt anklagelserna, och de är kategoriskt osanna. Alla antydningar om olämpligt beteende eller brott mot stadgar eller regler är förtal, säger talespersonen till Telegraph.

Uefa har samtidigt bekräftat att en utbetalning gjorts till den kvinna som pekas ut som Infantinos påstådda älskarinna.

– Vi är medvetna om anklagelserna och kan bekräfta att ett avgångsvederlag betalades ut till individen i fråga. Betalningen var i linje med reglerna som gällde för anställda som lämnade på den tiden, säger en talesperson för Uefa till Telegraph.

Talespersoner fortsätter:

– Reglerna har stramats åt sedan 2016 och de nuvarande reglerna, som appliceras på alla Uefa-medarbetare, reflekterar de man kan hitta i en modern, högprofilerad organisation.

Infantino siktar på att bli omvald för en tredje mandatperiod nästa år. Men stödet är långt ifrån självklart.

Flera nationella förbund har redan meddelat att de inte kommer att stödja schweizaren i det kommande presidentvalet. Ett av dem är Svenska Fotbollförbundet.