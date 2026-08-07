Barcola-affären kan spricka – olika värdering från klubbarna

Liverpool och Paris Saint-Germain förhandlar om Bradley Barcola.

Men klubbarna värderar spelaren olika, enligt Sky.

Det kan skapa hinder för en eventuell övergång.

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Liverpool jobbar för att få till en värvning av den franska yttern Bradley Barcola. Enligt tidigare uppgifter har klubben börjat förbereda ett bud på över en miljard kronor till Paris Saint-Germain.

Den franska storklubben vill dock ha betydligt mer. Flera källor, bland annat Sky, uppger att Liverpool kommer behöva hosta upp motsvarande 1,8 miljarder kronor för Barcola.

Klubbarna har enligt Sky börjat förhandla gällande 23-åringen men någon överenskommelse ser inte ut att vara nära.

Tidigare under sommaren utryckte även Arsenal intresse för fransmannen.

Bradley Barcola anslöt till PSG från Lyon 2023. Han har två år kvar på sitt kontrakt med klubben.