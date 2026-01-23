Albin Ekdal får en roll i Djurgården
Albin Ekdal, 36, har lagt skorna på hyllan.
Samtidigt öppnade han upp för att stanna i klubben.
Något som nu ser ut att bli verklighet.
Efter att fjolårets säsong var färdigspelad kom beskedet att Albin Ekdal lägger skorna på hyllan. Samtidigt öppnade han upp för att på ett eller annat sätt stanna i Djurgården.
Ekdal får en roll i Stockholmsklubbens sportsliga ledning. Det rör sig om rollen ”sportassistent”. Där kommer han gå bredvid sportchef Bosse Andersson.
– Han vill lära sig fotbollen och kommer vara kvar i klubben som sportassistent. Han får vara med i vardagen under 2026 och se hur det här fungerar och vi kommer ha hans erfarenhet med oss, säger Andersson till Aftonbladet.
