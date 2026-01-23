Albin Ekdal får en roll i Djurgården

Albin Ekdal, 36, har lagt skorna på hyllan.

Samtidigt öppnade han upp för att stanna i klubben.

Något som nu ser ut att bli verklighet.

Foto: Bildbyrån

Efter att fjolårets säsong var färdigspelad kom beskedet att Albin Ekdal lägger skorna på hyllan. Samtidigt öppnade han upp för att på ett eller annat sätt stanna i Djurgården.

Ekdal får en roll i Stockholmsklubbens sportsliga ledning. Det rör sig om rollen ”sportassistent”. Där kommer han gå bredvid sportchef Bosse Andersson.

– Han vill lära sig fotbollen och kommer vara kvar i klubben som sportassistent. Han får vara med i vardagen under 2026 och se hur det här fungerar och vi kommer ha hans erfarenhet med oss, säger Andersson till Aftonbladet.