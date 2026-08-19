Allsvenska jumbons drag – tar in meriterad provspelare

Tom Trybull har spelat i både Premier League och Bundesliga. Nu är den tyske mittfältaren på provspel i Halmstads BK.

– En profil som vi kan dra nytta av, säger Stuart Baxter till Hallandsposten.

Baxter och Trybull. Foto: Bildbyrån

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Halmstads BK ligger toksist i Allsvenskan med bara sju inspelade poäng på 17 matcher. Upp till säker mark, där Kalmar FF just nu huserar på 13:e plats är det hela elva poäng. Men nu agerar krisklubben och plockar in en välmeriterad tysk på provspel.



Det handlar om Tom Trybull, som har ett förflutet i både Premier League och Bundesliga. Säsongen 2019-2020 spelade 33-åringen 19 matcher för Norwich City i den engelska högstaligan. I Bundesliga tillhörde Trybull Werder Bremen i flera säsonger.



– Det var skönt att få känna på bollen igen. Det var tre månader sedan sist, men jag fick ett varmt välkomnande av laget och tränarna, säger spelaren själv till Hallandsposten.



Att HBK lyckats få in mittfältaren på provspel beror enligt tränaren på en konflikt mellan Trybull och huvudtränaren i Odense. Det är därför tysken inte spelat fotboll på tre månader.



– Han har ett cv som är outstanding, men har inte spelat så mycket i år eftersom han kolliderade med sin tränare i Odense och fick stå utanför. Det är en möjlighet för oss och vi ska undersöka vad vi kan göra men man ser redan nu att det är en pondus över honom. I Odense ett år hade han flest bollvinster i hela Superligan så det är en profil som vi kan dra nytta av, säger Stuart Baxter.



På lördag gästar HBK Örgryte på Gamla Ullevi i ett riktigt ångestmöte i bottenstriden.