Avslöjar största hobbyn: ”Jag älskar det”

STOCKHOLM: Christos Almyras gör sin första säsong utanför Grekland.

Då hoppas han få tid för sitt speciella intresse utanför fotbollen.

– Men bara på lediga dagar så klart, tydliggör mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

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– Han var ett monster på mittfältet och vann varenda boll.

Så beskriver Jani Honkavaara nyförvärvet Christos Almyras insats mot IFK Haninge i kvalmatchen till Svenska Cupen. Greken, som gjorde mål på straff när Djurgården vann med 7–1, blir glad när han får höra finländarens lovord.

– När man hör sin tränare säga bra saker om en så känns det alltid bra. Oavsett vart han vill att jag ska spela, eller om det är i 5, 10 eller 90 minuter så kommer jag vara där, säger Almyras.

”Det skrämmer mig lite”

Mittfältaren anslöt till Djurgården för lite mindre än två månader sedan. För första gången i sin, allt jämt korta, fotbollskarriär kommer 21-åringen att spela fotboll utanför hemlandet i södra Europa.

– Från första dagen har alla hjälpt mig och varit trevliga mot mig. Vi har en grekisk tränare [målvaktstränaren Nikos Gkoulios] här också så jag kan prata lite grekiska ibland. Han rekommenderade också lite ställen som jag kan gå till här i början.

Men det finns också saker med Sverige som inte är lika trevliga.

– Vädret är mycket kallare än i Grekland. Det skrämmer mig lite, säger han.

Foto: Bildbyrån

När han inte spelar fotboll gillar han att spendera tid hemma och kolla film ”likt alla fotbollsspelare”, som han beskriver det. Men det finns ett intresse som Christos Almyras håller extra högt.

– Jag älskar padel, fast väderförhållandena passar inte så bra för det just nu. Men nu kan vi inte heller spela så mycket när vi har träningar och matcher. Men om vi har lediga dagar så går det. Många spelar golf här har jag lärt mig.

Finns det några fler i laget som spelar?

– Jag har frågat några som spelar så vi får sätta ihop en turnering förhoppningsvis. Men bara på lediga dagar så klart, förkunnar greken,