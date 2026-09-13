Manchester City segrade i derbyt – trots tidig utvisning

Manchester City drog det längsta stået mot ärkerivalen Manchester United.

Detta trots en tidig utvisning på Phil Foden.

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Manchester-derbyt mellan United och City på Old Trafford kantades av protester inför matchen.

Totalt 656 personer har bannlysts från Uniteds hemmaarena till följd av vidareförsäljning av biljetter på ett sätt som strider mot klubbens riktlinjer. Även på läktaren syntes missnöjet.

”Sättet ni behandlar oss på är en skam”, gick det att läsa på en baderoll enligt Sky Sports.

På planen såg United länge ut att ha övertaget. Redan efter 23 minuter fick bortalaget stjärna Phil Foden till följd av en efterslänga på Bruno Fernandes.

Trots det var det gästerna i ljusblått som kammade hem samtliga tre poäng. Efter en timme stötte Erling Haaland in bollen i mål efter ett inspel från vänsterkanten. Målet VAR-kollades och godkändes, då det bedömdes att en offside-stående Enzo Fernandez inte påverkade spelet.

Manchester City tog därmed sin fjärde raka seger i inledningen av säsongen och man toppar därmed tabellen tillsammans med Arsenal. Manchester United återfinns fört på plats 13 i tabellen, med endast en seger så här långt.