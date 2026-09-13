Stjärnförvärvet med dubbla mål – MFF hänger på i toppen

Jovan Milosavljevic kostade multum när han värvades till Malmö FF inför säsongen.

Nu har serben gjort sina två första mål för klubben.

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Malmö FF och Örgryte IS ställdes mot varandra i den allsvenska premiären i våras. I MFF finns endast två spelare (Robin Olsen och Otto Rosengren) kvar i startelvan från den matchen, som slutade 1–1.

Söndagens möte fick en märk start för MFF. Efter 20 minuter blev Kenan Busuladzic liggande i gräset efter att ha trampat snett. Den unga mittfältaren fick märkbart ont i knäet och behövde assistans för att kunna kliva av planen.

19-åringen ersattes av Jovan Milosavljevic. Det serbiska nyförvärvet skulle också sätta sin prägel på matchen.

Kvarten in i den andra halvleken tog Theodor Lundbergh med sig bollen vacker in i straffområdet. Bollen serverades till Milosavljevic som rullade in sitt första mål för Malmö FF.

I den 71:a minuten fick Daniel Gudjohnsen dubbla lägen att utöka ledningen. Islänningens andra avslut räddades av Öis-målvakten Hampus Gustafsson och styrdes ut till Otto Rosengren. Mittfältaren kunde då nicka in 2–0.

Med tio minuter kvar tilldömdes Örgryte en straff efter att William Hofvander blivit nergjord av Stian Gregersen. Den tidigare MFF-spelaren Tobias Sana rullade lugnt in bollen bakom Robin Olsen.

Med bara minuter kvar av ordinarie tid fick MFF en hörna som Otto Rosengren slog in. Bollen nådde inhopparen Bleon Kurtulus som gjorde sitt första allsvenska mål för MFF. På stopptid gjorde Jovan Milosavljevic sitt andra mål i matchen när han rullade in 4–1.

Skåningarna håller sig därmed kvar racet om Europaplatserna i en jämn allsvensk tabell. Örgryte befinner sig allt jämt näst sist.

Lagens startelvor

Malmö FF

Robin Olsen – Jens Stryger, Stian Gregersen, Malte Frejd Pålsson, Gabriel Busanello – Adrian Skogmar, Otto Rosengren, Theodor Lundbergh – Kenan Busuladzic, Daniel Gudjohnsen, Anton Höög

Örgryte IS

Hampus Gustafsson – Adam Andersson, Sebastian Lagerlund, Mikael Dyrestam, Christoffer Styffe, Daniel Paulson – William Hofvander, Owen Parker-Price, Benjamin Laturnus, Tobias Sana – Viktor Ekblom