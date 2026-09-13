Ny förlust för Kalmar FF – femte raka utan mål

Elfsborg blandar sig in i striden om Europaplatserna.

Boråslaget besegrade Kalmar FF efter ett nytt mål av stjärnskottet Momoh Kamara.

Kalmar FF stod samtidigt för sin femte raka match i allsvenskan utan att göra mål.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Elfsborg åkte på ett tungt bakslag i den förra omgången när man förlorade borta mot Brommapojkarna. Mot Kalmar FF på Borås Arena lyckades Björn Hambergs lag studsa tillbaka.

Efter en mållös första halvlek tog hemmalaget kommandot efter paus.

Fem minuter in i den andra halvleken slog målvakten Isak Pettersson en långboll upp mot Leo Östman. Anfallaren höll i bollen och hittade Momoh Kamara i djupled. Yttern fick yta framför mål och kunde placera in 1–0.

Målet var ytterns femte för säsongen och han befäster därmed sin position som lagets bästa poängspelare den här säsongen. Totalt har det blivit åtta poäng för Kamara.

Elfsborg har i och med segern fyra poäng till tredjeplatsen med en match mindre spelad. Kalmar FF riskerar däremot att hamna på negativ kvalplats om Degerfors tar poäng borta mot Sirius under måndagen.