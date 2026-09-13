JUST NU: Möttes i premiären – endast två spelare kvar
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Malmö FF tar emot Örgryte på Eleda Stadion.
Matchen pågår.
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Malmö FF och Örgryte ställdes mot varandra i den allsvenska premiären i våras. I MFF finns endast två spelare (Robin Olsen och Otto Rosengren) kvar i startelvan från den matchen, som slutade 1–1.
Matchen pågår
Lagens startelvor
Malmö FF
Robin Olsen – Jens Stryger, Stian Gregersen, Malte Frejd Pålsson, Gabriel Busanello – Adrian Skogmar, Otto Rosengren, Theodor Lundbergh – Kenan Busuladzic, Daniel Gudjohnsen, Anton Höög
Örgryte IS
Hampus Gustafsson – Adam Andersson, Sebastian Lagerlund, Mikael Dyrestam, Christoffer Styffe, Daniel Paulson – William Hofvander, Owen Parker-Price, Benjamin Laturnus, Tobias Sana – Viktor Ekblom
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