ANALYS: ”AIK är inte samma lag utan honom”

SOLNA. AIK i motlut så här långt på nationalarenan. Detta efter en tung första halvlek och ett AIK som än så länge är påfallande passivt.

– Det tål att upprepas, AIK utan Anton Salétros är inte samma lag som med kaptenen på planen, säger FD:s Casper Nordqvist.

Foto: Bildbyrån

Det är göteborgarna som visar upp ett innehåll så här långt som AIK inte har.

Gais ofta med finess och kvicka initiativ – och med en självklarhet som mindre klubbar ofta saknar i den här typen av bortamatcher.

Ibrahim Diabate och Amin Boudris 1-0 var så begåvat i allt från fart, finurlighet och kraft – fråga Taha Ayari som kom rejält till korta och gick i backen i förspelet.

AIK som den här gången är utan Anton Salétros och frågan är om det här är det mest beskedliga vi har sett från AIK på hela året hemma på Strawberry?

Det kan mycket väl vara så.

Kort innan halvtid fick vi även se en mycket tråkig händelse när Gais-målvakten Mergim Krasniqi skadades och fick bäras ut på bår.

FD:s Casper Nordqvist efter första halvlek:

– Det tål att upprepas, AIK utan Anton Salétros är inte samma lag som med kaptenen på planen. Det är inte första gången som vi ser detta i år, och visst fasiken var det onödigt så här i efterhand att han spelade mot Norrköping senast efter otäcka ryggskadan mot BP i omgången innan. Jag hoppas inte att landslagsuttagningen nu är i fara för Salétros, säger Nordqvist som är mäkta imponerad av AIK-fostrade Amin Boudri i första halvlek.



– Gaisdribblern sa inför matchen att han skulle ha många vänner och familj på plats, att det skulle bli kaos. Boudri har gjort kaos med AIK, han har gjort lite vad han velat i första halvlek. Sanslös klasspelare som inte är kvar länge till i detta Gais så bra som han är.