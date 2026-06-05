Thomas Frank avstår tränarjobb i sommar

Thomas Frank kommer inte att återvända till tränarbänken under sommaren.

Den tidigare Tottenham-tränaren vill avvakta innan han tar sig an nästa uppdrag.

– Den här sommaren inte rätt tid att gå tillbaka till tränarrollen, säger Frank enligt The Standard.

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Trots intresse från flera klubbar har Thomas Frank bestämt sig för att inte ta något nytt tränarjobb i sommar.

Dansken, som lämnade Tottenham i vintras, har den senaste tiden kopplats samman med bland annat Crystal Palace och Fulham. Men nu meddelar han att en comeback får vänta.

– Det har förekommit samtal och möjligheter sedan jag lämnade Spurs, men jag har beslutat mig för att inte rusa in i nästa roll. För mig är den här sommaren inte rätt tid att gå tillbaka till tränarrollen, säger Frank enligt The Standard.

Frank betonar samtidigt att han ser fram emot att återvända till tränaryrket när rätt möjlighet dyker upp.