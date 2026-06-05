Sky: Lennart Karl missar VM – ersättare kallas in

Tyskland har drabbats av ett tungt avbräck inför VM.

De ser ut att tvingas klara sig utan en av sina största talanger Lennart Karl.

18-åringen skadade sig på under en träning på fredagen och enligt uppgifter tvingas han nu resa hem.

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Det tyska landslaget har drabbats av ett tungt bakslag inför VM-slutspelet. Bayern München-talangen Lennart Karl ådrog sig en skada under fredagens träning och fördes till sjukhus för vidare undersökningar.

Förbundskapten Julian Nagelsmann bekräftade efter träningen att läget var oroväckande.

– Det ser inte så bra ut, sa han enligt Sky då.

Enligt Sky Sport väntas Karl nu missa VM. Han uppges lämna landslaget inom kort.



Samma tidning rapporterar att RB Leipzigs mittfältare Assan Ouédraogo uppges vara på väg in som ersättare i den tyska truppen. 20-åringen har tidigare representerat A-landslaget och gjort ett mål på en landskamp.

Tyskland spelar sin sista träningsmatch inför VM mot USA på lördag.

