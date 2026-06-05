Klart: Iran-spelarna har beviljats visum till USA

Efter en längre tids osäkerhet står det nu klart att hela Irans landslag kan resa in i USA under VM.

Samtliga spelare har fått sina visum godkända.

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Iran har fått ett viktigt besked inför sommarens världsmästerskap. Efter månader av frågetecken kring inresan till USA har landets VM-trupp nu beviljats visum.

Beskedet bekräftas av en tjänsteman vid Vita huset, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Osäkerheten har funnits i skuggan av de ansträngda relationerna mellan Iran och USA. Tidigare under året ökade spänningarna efter att USA tillsammans med Israel genomförde militära attacker mot Iran.



Trots det stod det sedan tidigare klart att Iran skulle delta i VM-turneringen.

Iran kommeratt spela sina gruppspelsmatcher i USA. Motståndarna i gruppen är Nya Zeeland, Belgien och Egypten.