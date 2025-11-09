ANALYS: ”Nej, AIK det här går inte alls”

AIK kommer ingen vart i denna allsvenska avslutning.

Halmstad uppträder med en tyngd över hela linjen som AIK inte alls kommer åt så här långt.

FotbollDirekts Tor Sundberg är kritisk i halvtid.

– Man kan nästan tro att det är Halmstad som spelar om en fjärdeplats, säger han.

Foto: Bildbyrån

0-1 på nationalarenan men bilden är värre än så med tanke på att Halmstad har en järntrygg taktpinne efter en halvlek.

Halmstad gjorde det tidigare i höst svårt för Djurgården på bortaplan – och bilden är mycket snarlik denna eftermiddag.

Ett felfritt försvarsspel och krispiga omställningar med både fart och rättframhet.

Och mest av alla imponerar Bleon Kurtulus som måste rankas som en av allsvenskans bästa mittbackar, bara 18 år gammal.

AIK då?

Ja, det är tyvärr lågmält och i synnerhet som Sotirios Papagiannopoulos saknas och två så tunga namn som Anton Salétros och Bersant Celina går på halvfart. Det säger väl allt om AIK så här långt denna söndag.

När halvtidsvilan kom så hördes burop när domare Richard Sundell blåste.

FotbollDirekts Tor Sundberg finns på plats på nationalarenan i Solna.

– Det är nästan svårt att tro att AIK spelar om en fjärdeplats som kan innebära Europa nästa år. Som de uppträder känns det som att spelarna redan har tankarna på var de ska resa under semestern. Har man så mycket att spela om i en sista allsvensk omgång får man inte uppträda på ett sådant sätt, AIK, säger Sundberg i paus.

– Halmstads BK gör däremot en alldeles lysande första halvlek i Stockholm. Här lämnas ingenting till slumpen varken defensivt eller offensivt och de unga stjärnskotten Bleon Kurtulus och Marvin Illary har imponerat starkt i novembervädret, fortsätter han.