Slår ner direkt – inte haft Besara-förhandlingar

STOCKHOLM. Henrik Rydström sa på presskonferensen i samband med att han officiellt blivit klar som ny Hammarbytränare att han i alla tidigare klubbar försökt få Nahir Besara till sitt lag.

Men sportchef Mikael Hjelmberg har aldrig suttit i några förhandlingar gällande sin lagkapten.

– Det hade ändå varit lönlöst, säger Hjelmberg till FotbollDirekt med ett leende.

Foto: Bildbyrån

”Jag har försökt få Besara till alla lag jag tränat. Till sist får jag komma hit i stället. Med den spelare och person som han är representerar han Hammarby på ett otroligt bra sätt. Han är en jätteskicklig spelare men sätter alltid Hammarby först”.

Henrik Rydström tokhyllade Nahir Besara direkt när han fick frågor om Bajens lagkapten efter det att Rydström blivit presenterad som ny grönvit tränare under fredagens presskonferens på träningsanläggningen Årsta IP.

Innan Rydströms succéår i Malmö FF, där det blev dubbla SM-guld 2023-2024 och guldguld 2024, tränade smålänningen såväl IK Sirius som Kalmar FF.

2023 blev han klar som MFF-tränare, samma år som Mikael Hjelmberg lämnade jobbet som chefsscout i Hammarby för att ta över efter Jesper Janssons post som sportchef i samma Bajen.

Men Hjelmberg har aldrig haft några förhandlingar med Malmö FF gällande Nahir Besara under Rydströms tre år i klubben.

– Rydström kanske försökte få med sig sin sportchef (Daniel Andersson) och sin styrelse, men jag har inte suttit i några diskussioner gällande Nahir, inte med några svenska klubbar i alla fall, säger Hjelmberg innan han leendes tillägger:

– Det hade varit lönlöst ändå.

Rydström fick igenom önskevärvningarna i MFF: ”Har inte sista ordet”

I MFF fick Rydström igenom viljan att värva Johan Karlsson, högerbacken som han hade såväl i Sirius som KFF. Även Stefano Vecchia anslöt till Malmö FF under Rydströms tid där, spelaren som var stor stjärna i Sirius med just Rydström som tränare.

Frågan är om han nu kommer få igenom sin vilja att plocka gamla eller nya favoriter från tidigare klubbar till Hammarby?

– Så klart han får komma med önskemål och vi kommer ha en utvärdering och dialog om truppen, om det finns eventuella behov. Han kommer vara med i diskussionerna om truppen men däremot inte ha sista ordet, säger Hjelmberg.

Sportchefen är mycket tillfreds med att ha landat Rydström som ny tränare, Rydström som närmast kommer från ett knappt halvår som tränare i MLS-klubben Columbus Crew innan han sparkades därifrån efter svaga resultat.

– Han är extremt motiverad och hungrig. Han har ett karismatiskt ledarskap och ett kravställande. Han vill spela en fotboll som faller inom ramen för den fotboll som Hammarby vill spela, avslutar Hjelmberg.