Uppgifter: Johanna Rytting Kaneryd kan lämna Chelsea

Johanna Rytting Kaneryd kan lämna Chelsea.

Nu rapporterar Sportbladet att hon ser sig om.

– Jag vill spela fotboll och älskar att spela fotboll, säger hon till Sportbladet.

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Johanna Rytting Kaneryd har tillhört Chelsea sedan augusti 2022. Hon har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt men redan nu i sommar kan hon lämna.

Enligt uppgifter från Sportbladet ser yttern ut att se sig om för en ny klubb. Kaneryd har tidigare sagt att årets säsong var en av hennes tuffaste i karriären som har kantats av skador och bänken.

– Just nu har jag kontrakt i Chelsea och mitt fokus ligger bara på den här landslagssamlingen här och nu så får vi se i framtiden. Men det är klart, jag vill spela fotboll och älskar att spela fotboll. Vi får se helt enkelt, säger hon när framtiden kommer på tal under pressträffen inför mötet med Danmark, säger hon till Sportbladet.

Var Johanna Rytting Kaneryd kan gå framgår inte av uppgifterna.