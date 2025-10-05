ANALYS: ”Stackars honom – kan inte vara roligt”

Vilket haveri för AIK – och äntligen för ett skickligt spelande Värnamo.

Granna avslut i 15:e, 19:e och 27:e minuten ser ut att ge AIK det svåraste bakslaget på länge.

Foto: Bildbyrån

Frågan är om någon av våra storklubbar detta år haft ett mer besvärande nederlag på hemmaplan?

AIK ligger under med 0-3 och är det mot tunga jumbon IFK Värnamo.

Ett kraftigt förändrat AIK kom till start och det har inte alls fungerat – efter Rufai Mohammeds 1-0 så hamnade hemmalaget i kraftig obalans och tappade mängder av situationer på mitten och väldiga ytor som satte AIK:s nykomponerade backlinje i stora bekymmer. Inte lätt för Isherwood, Benkovic, debutanten Nissen och Geiger.

Problemen i första halvleken fick även sina offer när så väl Zadok Yohanna som Yannick Geiger byttes ut av tränare Mikkjal Thomassen.

– Men till skillnad från Yohanna som klev av skadad såg Geiger ut att vara ett taktiskt byte. Stackars Geiger född 2007 att offras redan efter 37 minuter vid ställningen 0-3, det kan inte alls vara roligt för Järnasonen, säger Casper Nordqvist från pressläktaren och fortsätter:

– AIK som vanligtvis ser ramstarka ut bakåt har läckt som ett såll utan Sotirios Papagiannopoulos i backlinjen. Hemmafansen har skanderat ”vi vill se AIK” och det är fullt förståeligt så som hopplösa jumbon Värnamo gjort tre mål på Europajagande Gnaget i första halvlek.