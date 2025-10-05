ANALYS: ”Stackars honom – kan inte vara roligt”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Vilket haveri för AIK – och äntligen för ett skickligt spelande Värnamo.
Granna avslut i 15:e, 19:e och 27:e minuten ser ut att ge AIK det svåraste bakslaget på länge.
Frågan är om någon av våra storklubbar detta år haft ett mer besvärande nederlag på hemmaplan?
AIK ligger under med 0-3 och är det mot tunga jumbon IFK Värnamo.
Ett kraftigt förändrat AIK kom till start och det har inte alls fungerat – efter Rufai Mohammeds 1-0 så hamnade hemmalaget i kraftig obalans och tappade mängder av situationer på mitten och väldiga ytor som satte AIK:s nykomponerade backlinje i stora bekymmer. Inte lätt för Isherwood, Benkovic, debutanten Nissen och Geiger.
Problemen i första halvleken fick även sina offer när så väl Zadok Yohanna som Yannick Geiger byttes ut av tränare Mikkjal Thomassen.
– Men till skillnad från Yohanna som klev av skadad såg Geiger ut att vara ett taktiskt byte. Stackars Geiger född 2007 att offras redan efter 37 minuter vid ställningen 0-3, det kan inte alls vara roligt för Järnasonen, säger Casper Nordqvist från pressläktaren och fortsätter:
– AIK som vanligtvis ser ramstarka ut bakåt har läckt som ett såll utan Sotirios Papagiannopoulos i backlinjen. Hemmafansen har skanderat ”vi vill se AIK” och det är fullt förståeligt så som hopplösa jumbon Värnamo gjort tre mål på Europajagande Gnaget i första halvlek.
Den här artikeln handlar om: