Uppgifter: Barcelona har Manchester City-profilen på önskelistan

Barcelona har Manchester City-profilen Bernardo Silva på önskelistan.

Tidigare ska övergånget ha varit given, men det är den inte längre.

Det uppger spanska AS.

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Barcelona ska tidigare ha varit säkra på en att säkra upp Manchester City-profilen Bernardo Silva.

Den spanska klubben uppges vara nära en värvning men nya uppgifter från AS säger att Silva är med på önskelistan och längre en självklar övergång.

Real Madrid nobbade Silva för ett par månader sedan, men med Jose Mourinhos eventuella intåg har situationen ändrats. Real Madrid har ett presidentval under söndagen som kan komma att ändra saker och ting.

31-åringen blev noterad för 76 mål och 77 assist på 460 matcher med Manchester City. Han har tidigare även spelat i Monaco och Benfica.