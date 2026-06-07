Harry Kane stor hjälte i VM-genrepet – vann mot Nya Zeeland
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England och Nya Zeeland möttes under natten.
Då kunde Harry Kane slå till med matchens enda mål.
England och Nya Zeeland värmde upp inför VM som startar nästa vecka.
I träningsmatchen vann England, men det blev bara 1–0. Målskytt blev Harry Kane som fick in bollen i mål precis innan pausvilan.
Thomas Tuchel gjorde elva byten i paus och bland annat fick Rio Ngumoha, 17 år och 281 dagar, hoppa in och debutera i Englands landslag.
England är i grupp L där man möter Kroatien, Panama och Ghana.
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