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Foto: Bildbyrån

Nilsson Lindelöfs glädjebesked inför premiären: ”Inga problem”

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf var utanför truppen mot Grekland.
Nu kommer han med ett glädjande besked inför mästerskapet.
– Det är inga problem. Vi var lite försiktiga, vi visste att vi skulle åka över hit och att det är en premiär snart, säger Victor Nilsson Lindelöf till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Den 15 juni spelar Sverige sin VM-premiär. Då står Tunisien för motståndet.

Inför premiären har Victor Nilsson Lindelöfs form varit på tal. I träningsmatchen mot Grekland under torsdagen var ”VNL” inte med i truppen och oro väcktes.

Nu säger han själv att han är redo för VM.

– Det är inga problem. Vi var lite försiktiga, vi visste att vi skulle åka över hit och att det är en premiär snart, säger VNL till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

– Det ska inte vara några problem alls.

VNL träffar supportar på plats i USA. Foto: Bildbyrån

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