Nilsson Lindelöfs glädjebesked inför premiären: ”Inga problem”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf var utanför truppen mot Grekland.
Nu kommer han med ett glädjande besked inför mästerskapet.
– Det är inga problem. Vi var lite försiktiga, vi visste att vi skulle åka över hit och att det är en premiär snart, säger Victor Nilsson Lindelöf till Fotbollskanalen.
Den 15 juni spelar Sverige sin VM-premiär. Då står Tunisien för motståndet.
Inför premiären har Victor Nilsson Lindelöfs form varit på tal. I träningsmatchen mot Grekland under torsdagen var ”VNL” inte med i truppen och oro väcktes.
Nu säger han själv att han är redo för VM.
– Det är inga problem. Vi var lite försiktiga, vi visste att vi skulle åka över hit och att det är en premiär snart, säger VNL till Fotbollskanalen.
Han fortsätter:
– Det ska inte vara några problem alls.
Den här artikeln handlar om: