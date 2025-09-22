Anton Salétros: ”De fick ett gratismål – kanske skulle varit rött”

Domslut har stått i centrum i den första halvleken mellan AIK och IFK Norrköping.

Pekings 1–0-mål hade kunnat dömas bort medan AIK:s Filip Benkovic mycket väl hade kunnat bli utvisad.

– De fick ett gratismål, det första. Det kanske skulle ha varit rött kort men det jämnar ut sig i fotboll, säger Anton Salétros till HBO Max i paus.

IFK Norrköping leder med 2–0 i halvtid mot AIK.

Det flest troligen tar med sig från den första halvleken är två domslut.

Vid Pekings 1–0-mål såg bollen ut att ta på Amadeus Sögaards hand innan den nådde Max Watson som satte bollen i mål. Flera AIK-spelare protesterade, men målet godkändes.

I slutet av den andra halvleken var det dags för domare Richard Sundell att stå i centrum igen.

Filip Benkovic skulle rensa bollen, men sparkade högt och träffade Ísak Andri Sigurgeirsson i ansiktet med dobbarna, mittbacken kom dock undan med bara en varning.

– Han kommer in ganska högt med foten, det ser väl sådär ut. De fick ett gratismål, det första. Det kanske skulle ha varit rött kort men det jämnar ut sig i fotboll, säger Anton Salétros till HBO Max i paus.