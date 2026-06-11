Superdatorn: Så slutar VM-premiären

Mexiko går in som solklara favoriter i premiären i VM 2026.

FotbollDirekt har simulerat matchen 20 000 gånger.

Så slutar VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika.

Foto: Alamy

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Klockan 21:00 svensk tid är det äntligen dags för premiärmatchen i VM 2026 när värdnationen Mexiko ställs mot Sydafrika. Det är en repris av VM-premiären 2010 som spelades i Sydafrika.

Inför matchen har FotbollDirekt tagit hjälp av superdatorn BETSiE och simulerat premiären hela 20 000 gånger. Då träder Mexiko fram som stora favoriter i den historiska öppningsmatchen.§