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Foto: Alamy

Superdatorn: Så slutar VM-premiären

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Redaktionen
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Mexiko går in som solklara favoriter i premiären i VM 2026.
FotbollDirekt har simulerat matchen 20 000 gånger.
Så slutar VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika.

**Leipzig, Tyskland. 9 juni 2026. Bollar märkta med de VM-deltagande länderna Mexiko och Sydafrika ligger i en låda på Leipzig Zoo. I voljären för Amazonasregionen har papegojor fått agera orakel inför öppningsmatchen mellan Mexiko och Sydafrika den 11 juni 2026, i ett evenemang som djurparken kallar ”Arakel”. Om de fjäderklädda fotbollsfansen får rätt kommer matchen att sluta till fördel för det sydamerikanska landet. Blåstrupiga aror är starkt hotade, och endast några hundra individer återstår i deras hemland Bolivia. Foto: dpa picture alliance.**
Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Klockan 21:00 svensk tid är det äntligen dags för premiärmatchen i VM 2026 när värdnationen Mexiko ställs mot Sydafrika. Det är en repris av VM-premiären 2010 som spelades i Sydafrika.

Inför matchen har FotbollDirekt tagit hjälp av superdatorn BETSiE och simulerat premiären hela 20 000 gånger. Då träder Mexiko fram som stora favoriter i den historiska öppningsmatchen.§

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