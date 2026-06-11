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Foto: Bildbyrån

Klart: Foord förlänger med Arsenal

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Caitlin Foord, 31, stannar i London.
Australienskan förlänger med Arsenal.
Det kommuniceras under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Arsenal förlänger kontraktet med 31-åringen Caitlin Foord. Det meddelar Londonklubben under torsdagen.

Australienskan anslöt till Arsenal under 2020 och nu står det klart att hon kommer skriva ny historia i klubben.

Hur långt kontrakt hon skrev på är oklart men enligt uppgifter från BBC ska det röra sig om ett tvåårskontrakt.

Foord är lagkamrat med svenskorna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg.

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