Klart: Foord förlänger med Arsenal
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Caitlin Foord, 31, stannar i London.
Australienskan förlänger med Arsenal.
Det kommuniceras under torsdagen.
Arsenal förlänger kontraktet med 31-åringen Caitlin Foord. Det meddelar Londonklubben under torsdagen.
Australienskan anslöt till Arsenal under 2020 och nu står det klart att hon kommer skriva ny historia i klubben.
Hur långt kontrakt hon skrev på är oklart men enligt uppgifter från BBC ska det röra sig om ett tvåårskontrakt.
Foord är lagkamrat med svenskorna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg.
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