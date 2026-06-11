Kuggen petas i Mexikos VM-premiär
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99 A-landskamper. Men i Mexikos VM-premiär petas Edson Alvarez mot Sydafrika.
Här är elvorna i VM-premiären.
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Klockan 21 sparkar VM i gång med Mexiko-Sydafrika på Azteca-stadion.
Mexiko arrangerar tillsammans med Kanada och USA mästerskapet och i premiärelvan petas Edson Alvarez, ett något överraskande drag med tanke på att han gjort 99 A-landskamper på meritlistan.
Startelvor
Mexiko: Rangel – Mones, Vasquez, Reyes, Gallardo – Lira, Fidalgo, Gutierrez – Jimenez, Quinones, Alvarado.
Sydafrika: Williams – Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon – Mokoena, Sithole, Adams – Foster, Rayners.
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