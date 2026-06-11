Fransk media: Konflikten kring biljetter är löst

Det har varit en konflikt mellan det franska landslaget och deras förbund.

Detta på grund av antal biljetter som spelarna tilldelas under VM.

Enligt franska medier ska konfliken nu vara löst.

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Det har stormat inom det franska fotbollförbundet, FFF. I förra veckan kunde L’Equipe rapportera att konflikten handlade om antal biljetter som spelarna fick till VM-matcherna som skulle delas ut till familjerna.

Spelarna blev tilldelade max åtta biljetter per match där enbart två var gratis och spelarna tyckte det var för snålt.

– Jag lade fram ett förslag till dem. Jag pratar inte om detaljer i mitt förslag. Nu diskuterar vi sinsemellan och får se vad de har för motförslag, sa förbundspresidenten Philippe Diallo.

Nu kommer glädjande nyheter bara dagar innan Frankrikes första VM-match. Enligt RMC Sport ska konflikten vara löst.

I mästerskapet spelar Frankrike i grupp I med Irak, Norge och Senegal.