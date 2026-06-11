LIVE: Mexiko-Sydafrika

VM-premiär under torsdagskvällen mellan Mexiko och Sydafrika på klassiska Azteca-stadion på mexikansk mark.

FD liverapporterar mötet med avsparkstid 21:00.

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Efter 2022 års VM i Qatar november-december är det nu knappa fyra år senare dags för ett nytt världsmästerskap i fotboll.

Argentina är regerande mästare och värdländer den här sommaren är Mexiko, Kanada och USA.

Det är också Mexiko som inleder detta VM med att premiärspela mot Sydafrika under torsdagskvällen på klassiska, mytomspunna Azteca-stadion i Mexiko City.

Övriga två lag i grupp A är Sydkorea och Tjeckien som drabbar samman i natt klockan 04.