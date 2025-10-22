Mjällby AIF är svenska mästare.

Supporten Douglas Nordenbelt trodde inte att drömmen om guld skulle gå i uppfyllelse.

– Man har skojat lite om det och man har drömt om det men man har aldrig trott på riktigt att det är möjligt.

Foto: Bildbyrån

I söndags skrev Mjällby historia när man kunde säkra klubbens första SM-guld. Nu har det gått några dagar och nu ser Douglas Nordenbelt, Mjällbysupporter och tidigare anställd, tillbaka på den historiska dagen.

– Man minns tillbaka på allting man har varit med om genom alla år. Jag har följt laget i många år och upplevt nästan mestadels motgångar i division 1 och förlora kval och förlora cupfinal och allting man har varit med om. Så att det här skulle bli ett scenario, att vi skulle vinna guld fanns inte på kartan. Man har skojat lite om det och man har drömt om det men man har aldrig trott på riktigt att det är möjligt.

Ni har ju haft chans att säkra guldet under en längre period. Blir man nevös och börjar tvivla när man inte lyckas direkt?

– Ja, men den har varit konstig. För att man tänkte kanske i måndags när det skulle bli klart att det skulle bli extrem eufori på något sätt. Man har vetat om under en lång tid nu att vi har rätt så många livlinor och att det ska mycket till för att vi inte ska klara det här. Så man har ändå byggt upp det här på ett sätt sakta, säger han och fortsätter:

– Så att man var väldigt mentalt förberedd på att vi ändå skulle klara det här. Så att det kom. Det kom ju inte som en chock och det avgjordes inte i någon sista match där vi kunde tappa det på något sätt. Hade vi förlorat eller tappat poäng iså hade vi ju kunnat säkra det igen om bara några dagar. Så det är svårt att sätta ord på.

För Mjällby har kollektivet och laget varit det absolut viktigaste i år. Ett kollektiv som Douglas Nordenbelt ser som en stor del till framgången.

– Det är otroligt. Jag tror att det är en stor del i det också. Vi har många spelare som har varit med ett tag som har kunnat bygga upp det här. Bygga ihop en lagsammanhållning som är oslagbar. Det är den som övervinner allt och den här tron på att det går att vinna. Det har aldrig varit nån jaget före laget.

I och med guldet kan många spelare lämna klubben och prova vingarna utomlands. Men det är Nordenbelt inte så orolig över.

– Det kommer säkert bli tufft att behålla alla spelare. Vi kommer säkert tappa några. Det ingår väl när man är det lag vi är. Samtidigt har vi varit väldigt bra på att investera de pengar vi fått. Nu har vi en kassa som är större än nånsin. Vi får se hur man hanterar det. Sen är det nån del inom mig som känner lite att jag skiter i vilket just nu.

Vad säger du om att kröna säsongen med guld?

– Det vi har fått uppleva nu, det är oroligt. Oavsett om Mjällby skulle ta en titel igen i framtiden så kommer det aldrig vara lika stort som det här den här gången.